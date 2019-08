CÁPSULA DO TEMPO ENTERRADA HÁ 50 ANOS NO RIO SERÁ ABERTA AMANHÃ 13/08

MOVIMENTO BANDEIRANTE COMEMORA 100 ANOS NO BRASIL COM ABERTURA DE CÁPSULA DO TEMPO ENTERRADA HÁ 50 ANOS NO RIO

O próximo dia 13 de agosto marcará os 100 anos do Movimento Bandeirante no Brasil. Entre o conjunto de ações em prol desta comemoração, encontra-se o tão esperado momento para os Bandeirantes de todo país: a abertura da Cápsula do Tempo, um cilindro de bronze com um metro de altura doado pela Marinha à Federação de Bandeirantes do Brasil onde estão guardados objetos, documentos, mensagens e diversas informações sobre os Bandeirantes da época. A cápsula do tempo foi enterrada no Jubileu de Ouro do Movimento Bandeirante no Brasil em 1969, em um monumento de granito de mais de dois metros de altura, situado em frente à sede da Federação de Bandeirantes do Brasil no Centro do Rio.

Esta cerimônia será o marco comemorativo do Centenário de fundação do Movimento Bandeirante no Brasil e acontecerá no dia 13 de agosto, das 9h às 13h, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial e contará com a participação de aproximadamente 1.000 pessoas, entre crianças e jovens bandeirantes, voluntários, parceiros, autoridades e imprensa.O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar é preciso se inscrever aqui: https://forms.gle/ZXGGe5baakYWwv1x6

O momento da abertura da cápsula está cercado de expectativa! Jovens e adultos da Amazônia, do Nordeste brasileiro, do Sul e Sudeste do país estão ansiosos contando os dias para resgatar os recados deixados pelas Bandeirantes da época. Além de saber o que tem dentro da cápsula, depois de tanto tempo aguardando por este momento emblemático, os jovens Bandeirantes poderão constatar que os valores de ajudar o próximo com muito trabalho comunitário e vida em equipe estão ativos no Brasil desde a entrada do Movimento Bandeirante no país, depois que ele foi trazido de , na Inglaterra, e devem também notar diferenças no modo de escrever da época.

“Sabemos que o que há é de grande marco social e histórico e que está enterrado como recado das meninas e mulheres Bandeirantes da época para os nossos jovens Bandeirantes. Também há um exemplar de O Globo, o restante é surpresa para todos que passaram ou ainda fazem parte da Instituição e para os brasileiros que ainda não conhecem a história do Movimento Bandeirante”, diz Monica de Barros Nascimento, Presidente Nacional.

A Instituição

O Movimento Bandeirante é representado pela Federação de Bandeirantes do Brasil (FBB), associação civil, beneficente, filantrópica, de educação não formal, cultural, de fins não econômicos, não político-partidária e reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 34.463, de 04/11/1953. A instituição está presente no Distrito Federal e nos estados brasileiros: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Paraná, , Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Com a missão de “Ajudar crianças, adolescentes e jovens a desenvolver seu potencial máximo como responsáveis cidadãos do mundo”, a organização desenvolve iniciativas de Meio Ambiente, Consumo Consciente, Igualdade de Gênero, Violência Contra Crianças e Mulheres, Autoestima, Confiança Corporal, Empoderamento Financeiro, Segurança na Internet, Alimentação, Nutrição, Prevenção às IST/HIV/Aids, entre outros temas.

A entidade é, no país, a única representante da Associação Mundial de Bandeirantes (WAGGGS), que é reconhecida pela ONU e por outros organismos internacionais como uma das maiores organizações internacionais dedicada a crianças e jovens em todo o mundo, com 10 milhões de associados em 150 países. Para saber mais, acesse: www.bandeirantes.org.br.

SERVIÇO

Cerimônia Solene de abertura da Cápsula do Tempo

Data: 13 de agosto de 2019

Horário: das 9h às 13h

Local: Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial

Endereço: Av. Infante Dom Henrique nº 75 – Glória – Rio de Janeiro – RJ