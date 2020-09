Carioca vence preconceito e faz sucesso como “manicuro”

Com 249 mil seguidores no Instagram, Wallace Costa, de 30 anos, conhecido como Rei das Unhas, vem chamando a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais. Nascido e criado na Favela da Kelson’s, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, o ex-atendente de lanchonete têm alcançado sucesso.

Casado com Dalila Rubim, de 24 anos, e pai de Lorenzo, de 2 anos e 11 meses, Wallace vai contra qualquer estereotipo que qualquer um possa ter. Arrasa nos alongamentos e nos acabamentos, fazendo suas clientes, no geral mulheres, irem de todas as partes do Rio para poder ficarem mais belas, pelas mãos do Rei.

Porém nem tudo foi um mar de rosas. Desde cedo, teve que driblar o preconceito, para manter seu sonho aceso: “Já enfrentei muito preconceito, hoje em dia nem tanto, tem uns e outros com mentes pequenas, mas não ligo. Faço o que me sinto bem, pois aprendi a driblar estes tipos de coisa, fazendo o meu corre e mostrando no dia-a-dia o meu trabalho. O preconceito ficou lá atrás”, diz o manicuro.

Através do reconhecimento que tenho tido, isso me inspira a não querer parar, e não ouvir críticas destrutivas de quem não conhece o quanto lutei pra chegar até aqui. Já formei mais de 4.000 alunos, e em breve estarei ministrando curso online na plataforma Hotmart. Através da unha, comprei carro, casa, salão, dentre outras coisas. Anteontem inaugurei meu Centro técnico, tenho minha família estruturada, através do Ramo da Unha”, revela Wallace, que mesmo com a pandemia tem viajado pelo Brasil dando workshops, o próximo será no dia 30 de setembro, em Cuiabá, Mato Grosso.

Para saber mais sobre o trabalho de Wallace, você pode segui-lo em: https://www.instagram.com/reidasunhasoficiall/