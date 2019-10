Cariocas pelo Mundo: Super Bowl 2020

Super Bowl 2020 A NFL Grand Final será disputada em Miami no dia 2 de fevereiro de 2020. Além disso, Shakira e Jennifer Lopez farão o intervalo deste evento histórico.

Compre ingressos para o Super Bowl no SuperIngressos. A próxima edição do evento será realizada em Miami, no dia 02/02/20. Não perca a chance de participar de um dos eventos esportivos mais famosos e aguardados dos Estados Unidos. Nele, times de futebol americano da NFL competem em um jogo final para a decisão do campeonato. O evento, que em todas as edições é um espetáculo à parte, contará este ano com a performance de Jennifer Lopez e Shakira.