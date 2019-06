Carioquíssima na Roça sobe o Morro da Urca para abrir temporada junina

Para os apaixonados por Arraiá, o clima de festas está começando. Nos dias 8 e 9 de junho, o evento Arraiá Carioquíssima na Roça sobe o Morro da Urca de bondinho para dar início a temporada de festas juninas em grande estilo. A feira, que já é amada pelos cariocas, terá mais uma edição especial no Bondinho Pão de Açúcar, com o cantor João Gabriel e Trio Santo Rei como atrações musicais.

O pocket show do cantor João Gabriel acontece no sábado, 18h e o Trio Santo Rei se apresenta no domingo, às 17h e fará uma quadrilha com o público. A Carioquíssima na Roça terá as comidas típicas e brincadeiras como todo arraiá, mas com uma pegada bem carioca. Nesta edição, o público poderá curtir expositores de gastronomia, design, moda e decoração, além do visual incrível do Morro da Urca.

A diversão para a criançada também está garantida. Ao longo dos dois dias de evento, as crianças poderão participar de oficinas de slime, pintura e também produzir petecas feitas com palha de milho. As brincadeiras juninas clássicas como pescaria e boca do palhaço também estão confirmadas.

O evento acontece nos dias 8 e 9 de junho, de 10h as 19h50 e será aberto aos visitantes do Bondinho Pão de Açúcar. Cariocas e moradores do Rio e Grande Rio pagam a metade no valor dos bilhetes, com apresentação de RG original e comprovante de residência. Adultos pagam R$ 49 e crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 24 em compras no totem de autoatendimento ou no site.

Serviço: Avenida Pasteur, 520 – Urca

Dias 8 a 9 de junho

Horário: 10h às 19h50

Aberto aos visitantes do Bondinho

Ingressos Carioca Maravilha:

R$ 49 (adultos) | R$ 24 (crianças entre seis e 12 anos) / Pelo site oficial ou totem de autoatendimento

R$ 55 (adultos) | R$ 27 (crianças entre seis e 12 anos) / Bilheteria física

Mais informações: www.bondinho.com.br