Carioquíssima sobe o Morro da Urca para Festival de Inverno

A feira Carioquíssima, que já é amada pelos cariocas, vai subir de bondinho o Morro da Urca para se despedir da estação com delicioso festival de inverno, nos dias 24 e 25 de agosto, entre 10h e 20h. Reunindo sabores, cores e música – tudo numa vibe bem carioca – o time criativo da feira fará subir a temperatura combinando o clima ameno com a gastronomia típica da estação.

O público poderá desfrutar de bons rótulos de vinhos, stands de queijos e frios, além de pães artesanais, azeites, compotas, caldos, massas e ainda fondue pra aquecer a temperatura. Além da gastronomia e da beleza do lugar, o evento contará com a voz poderosa da cantora inglesa Folakemi, que encanta o público ao som de Soul, Jazz e Blues no domingo.

O evento terá ainda recreação para crianças e será aberto aos visitantes do Bondinho Pão de Açúcar. Cariocas e moradores do Rio e Grande Rio pagam a metade no valor dos bilhetes, com apresentação de RG original e comprovante de residência. Adultos pagam R$ 49 e crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 24 em compras no totem de autoatendimento ou no site.

Serviço:

Dias 24 e 25 de agosto (Sábado e Domingo)

10h às 20h

Morro da Urca

Av. Pasteur, 520 – Urca



Ingressos Bondinho Pão de Açúcar

R$ 99 (inteira) | R$ 49 (meia-entrada) / Pelo site oficial ou totem de autoatendimento

R$ 110 (inteira) | R$ 55 (meia-entrada) / Bilheteria física



Ingressos Carioca Maravilha:

R$ 49 (adultos) | R$ 24 (crianças entre seis e 12 anos) / Pelo site oficial ou totem de autoatendimento

R$ 55 (adultos) | R$ 27 (crianças entre seis e 12 anos) / Bilheteria física

Mais informações: www.bondinho.com.br