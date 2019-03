Carnaval 2019: Cia Müller de Bebidas traz seus drinks mais famosos para festas no Rio de Janeiro﻿

crédito:Flashbang

A Cia Müller de Bebidas pretende animar ainda mais o Carnaval dos cariocas em 2019. Isso porque, a Companhia participa de duas grandes festas na Cidade Maravilhosa, com seu cardápio de drinks especiais para eventos. Já na sexta-feira, 01, a partir das 20h, o Parque Lage recebe a Carnevale que terá dois bares exclusivos de produtos da Cia Müller – Cachaça 51 e 51 ICE.

Neles, o público poderá encontrar a 51 ICE – disponível nos sabores de Limão, Maracujá, Kiwi, Balada, Fruit Mix e Tangerina –, além da original caipirinha e opções de drinks preparados com a famosa Cachaça 51.

Na segunda-feira, 04, a partir das 18h00, o Iate Clube do Rio de Janeiro recebe a festa Rio Sunset que também terá dois bares exclusivos de produtos da Cia Müller. Desta vez, além da 51 ICE que estará presente com seus seis sabores, o público poderá apreciar a 51 Mel, versão diferenciada da Cachaça 51 com mel e toque de limão, que pode ser consumida gelada em shot ou no preparo de drinks. Ambas as festas são open bar e já estão com ingressos disponíveis para compra.

Além das festas, os foliões cariocas podem encontrar os produtos da Cia Müller em todos os quiosques da Orla do Rio de Janeiro.

Carnevale

Data: 01/03, sexta-feira

Local: Parque Lage

Público esperado: 1000 pessoas

Horário: 20h às 4h

Ingresso: https://www.ingresse.com/carnevale#01

Rio Sunset

Produtos: 51 Mel e 51 ICE

Data: 04/03, segunda-feira

Local: Iate Clube do Rio de Janeiro

Público esperado: 3500 pessoas

Horário: 18h às 6h

Ingresso: https://www.ingresse.com/ingressos-rio-sunset-paixao-de-carnaval-04-03-2019

Sobre Cia. Müller de Bebidas

Fundada em 1959, por Guilherme Müller Filho, um brasileiro de origem alemã e um dos mais importantes empreendedores da indústria de bebidas do país, a Cia. Müller de Bebidas iniciou a produção e comercialização da Cachaça 51, que se transformou no produto líder entre as cachaças do país. A empresa, referencial de excelência no setor, produz, além da Cachaça 51, a Reserva 51, 51 ICE, 51 Exportação, 51 Gold, Terra Brazilis, o Conhaque Domus, a 51 Ouro e a Vodka Polak. No mercado interno, os produtos da Cia. Müller são distribuídos em todo o Brasil e podem ser encontrados em mais de um milhão de pontos de venda.