Carnaval 2023: Gelateria Piemonte lança gelato de Whisky com butterscotch

O tradicional carnaval de rua do Rio de Janeiro está de volta após dois anos de pandemia – para alegria dos cariocas e turistas que estarão na cidade maravilhosa. Para entrar no clima da festa, a Gelateria Piemonte lança um sabor exclusivo para o período do maior show da terra: trata-se do gelato Whisky com butterscotch – creme amanteigado feito com açúcar mascavo, que combina muito com a bebida (a partir de R$18). O novo sabor chega às lojas de Copacabana, Leblon, Ipanema e Jardim Botânico já na próxima semana, a partir do dia 18 até a quarta-feira de cinzas, e é uma ótima pedida para quem busca se refrescar entre um bloco de carnaval e outro. Combinação perfeita para a época mais badalada do ano!

Gelateria Piemonte:

Quem conhece a trajetória de Michele Coladangelo e sua filha Luisa, compreende a garantia de tamanha autenticidade. Os dois são apaixonados pela gastronomia e a família possui histórico com restaurantes no país da bota. Tudo começou há 60 anos, quando o pai de Luisa, nascido em Turim, passou sua infância na capital do Piemonte e apreciava as delícias em formato de picolé cremoso com crocante cobertura de chocolate. Vale ressaltar que a técnica era a única no mundo naquela época. Anos mais tarde, pai e filha conseguiram imprimir a marca do tradicional gelato italiano no cenário carioca.

Serviço:

Gelateria Piemonte

Loja Copacabana: Avenida Atlântica, 3056 – Copacabana Loja Copacabana: Siqueira Campos, 128 – Copacabana

Loja Jardim Botânico: Rua Jardim botânico, 568, loja F (Edifício Touch) – Jardim Botânico

Loja Leblon: Rua Humberto de Campos, 827 – Leblon

Loja Ipanema: Visconde Pirajá, 330 – Ipanema

Instagram: @piemontegelateria

https://gelateriapiemonte.com.br/

