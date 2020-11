Carnaval no Rio só em 2022 se a gente tiver condições’

Afirma Presidente da RIOTUR

Em reunião virtual com a participação de representantes da RIOTUR, de blocos carnavalescos, especialistas de saúde e segurança ficou decidido que não haverá carnaval de rua em 2021. Foi unânime que não será seguro um evento deste porte nas ruas, podendo aumentar o contágio e consequentemente mais mortes. A única possibilidade é caso seja disponibilizada a vacinação.

– Avalio que, caso tenhamos a cobertura vacinal adequada, e ela sendo segura e eficaz, poderia ser feito o carnaval de rua em meados do segundo semestre, como outubro. Porém estou preocupado com o verão, pois vai acontecer conosco o que aconteceu com a Europa. Termos uma segunda onda sem terminar a primeira – teme o infectologista Roberto Medronho, da UFRJ.

LIESA afirma que todos já sabem que não haverá carnaval no Rio em 2021

Para o presidente em exercício da Riotur Fabrício Villa Flor a decisão é acima de tudo responsável e ele lembra que todos já sabem que não haverá carnaval ano que vem. Inclusive, segundo a LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), o desfile das escolas de samba do grupo especial foi adiado, sem data prevista.

– Realizadores E desfilantes já têm este posicionamento: de que não vão desfilar sem a vacina. O nosso posicionamento é que não tem carnaval em 2021. Vai pular para 2022, se lá a gente tiver condições de realizar o carnaval – alertou Villa Flor.

A promotora Andréa Amin apoiou a iniciativa ressaltando que por mais que se tenha segurança há muitos irresponsáveis, “fico ouvindo coisas que me dão muita tristeza. Por mais que a gente tente dar uma segurança na realização do carnaval, acaba tendo a sua espontaneidade como festa. Muita gente é irresponsável e, se tiver carnaval, vai para a rua – acredita a promotora.