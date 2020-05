Carnaval solidário une Escolas de Samba da Série A em Live

Neste sábado quinze agremiações como Império Serrano, Lins Imperial, Estácio de Sá, Unidos da Ponte e outras vão se unir numa transmissão especial com solidariedade na LIVE DO SAMBA SÉRIE A, arrecadando doações para famílias carentes das comunidades das quinze escolas da Lierj.

A partir das 17h, deste dia 30, pelo canal da #LierjTV no YouTube, os 15 intérpretes das escolas vão fazer uma apresentação antecipando o Carnaval, com apresentação de Capadócia. A ação tem apoio da Secretaria de Estado de Turismo do , além da parceria com a Ame Digital, que estará cuidando das doações, através de seu aplicativo