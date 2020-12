Cartela de drinks do Bar Vizinhando promete refrescar o verão

A estação mais quente do ano chegou, e para curtir os próximos dias calorosos, o Bar Vizinhando selecionou alguns drinks que fazem sucesso na casa, entre eles estão: o Splitz do Verão (aperol com tangerina e espumante por R$22), o Penicilina (Whisky escocês, xarope de cumaru,limão siciliano, gengibre e mel por R$22) além das quatro gin tônicas que comandam a cartela de drinks, nos sabores de tangerina com alecrim, maçã verde canela e zimbo, amora e hibisco e a de limão (R$26 cada).

Além da cartela de drinks, o Bar Vizinhando oferece um cardápio repleto de opções para petiscar, pratos prontos, pratos para compartilhar, sobremesas e o carro-chefe da marca que são os espetinhos em diversos sabores. Fique por dentro de todas as novidades pelo instagram da rede: @vizinhando_oficial.