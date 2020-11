Cartunista carioca lança livro com passatempos ecológicos para entreter as crianças na quarentena

Cartunista carioca apresenta o livro do duende Lucas, o seu personagem ecológico, que se dedica a transmitir a educação ambiental de uma forma leve e divertida.

O livro “Passatempos Ecológicos do Lucas” além de ensinar ecologia às crianças, também difunde a sustentabilidade na hora da compra do livro. Ele só é impresso depois da venda, ou seja, você encomenda seu livro pelo site da editora, e só depois disso ele é impresso. Com isso, nada de estoques parados nem de desperdício de papel. Dessa forma, a impressão sob demanda usa os recursos naturais de forma racional e inteligente, contribuindo para garantir a médio e longo prazo um planeta melhor. É a economia aliada à praticidade e à consciência ecológica.

O livro usa o recurso lúdico para despertar a consciência ambiental do público infantil. Lucas é um duende ecológico que busca sensibilizar as crianças e jovens para que adotem atitudes corretas em relação às questões do meio ambiente, da sustentabilidade e uma vida mais saudável. Este é o segundo livro do personagem título pois, em 2012, o autor e cartunista Léo Valença lançou o “Almanaque Ecológico do Lucas”. Assim como o primeiro, o livro “Passatempos Ecológicos do Lucas” chama a atenção da sustentabilidade de nosso planeta de uma maneira divertida e interessante.

O livro incentiva práticas que conscientizam sobre a importância da preservação ambiental através de jogos educativos como caça-palavras, testes, cartuns, quadrinhos, curiosidades e muitas brincadeiras ecológicas. Para conhecer mais sobre o livro, acesse o site da editora no link abaixo:

Segue abaixo, o link do Portal da UERJ sobre Meio Ambiente que recomendou o livro do Lucas em sua página de indicações de leitura:

Por: Léo Valença