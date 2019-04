‘Casa de Lázaro’ promove adoção responsável busca padrinhos para seus cães e doações

A CASA DE LÁZARO, no Méier, um abrigo para cães abandonadas nas ruas é mais do que um local acolhimento, é uma casa de passagem diferenciada, que tem como principal objetivo conseguir lares para os animais. A afirmação da fundadora, Vanessa Pinto, demonstra bem o respeito e a preocupação de funcionários e voluntários do local.

– Não temos canis, cuidamos deles soltos e ficamos com os animaizinhos até que alguma família os adote, mas tem que ter condições e muito amor – explica Vanessa de 45 anos.

Cuidando de 60 bichinhos, hoje, a CASA DE LÁZARO necessita de novos apadrinhamentos para manter as despesas com os animais e com o abrigo. Além disso aceitam doações de legumes, proteínas como fígado, frango, músculo, ovos, arroz, macarrão e mais.

Quanto a adoção Vanessa se diz muito exigente. Quem quer adotar precisa preencher um questionário, é entrevistado pelo grupo da casa e a família é visitada. Tudo pelo bem do cãozinho

– Além disso, ao aceitarmos o candidato, ele assinará o Termo de Adoção e nos dará a cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. É muito importante pensar a respeito e avaliar se quer mesmo adotar pois é como reeducar um ser já com certos hábitos, mas a alegria e a companhia de uma cãozinho são incomparáveis – orienta a presidente da Casa De Lázaro

Constantemente são realizadas campanhas de adoção e de banho nos animais, com voluntários. Vanessa conta que também existem pedidos de doação de remédios e outros ítens necessários para o trabalho com os cães, que podem ser vistos no Facebook da casa. Algumas ações estão programadas como almoço beneficente e show com artistas para arrecadar fundos

– Tudo que fazemos é para amenizar o sofrimento destes nossos amiguinhos aonde dói mais fundo, na alma. Hoje não podemos parar, por isso peço o carinho de vocês – fala emocionada a assistente de enfermeira que vem ao Brasil de 3 a 4 vezes por anos, unicamente pela ‘Casa de Lázaro’.

CASA DE LÁZARO – abrigo para cães abandonadas Rua Aquidabã, 1079 Méier .Informações, doações e adoção: 3042 4255.Janaina 96844 0084 (whatsapp) / Vanessa 17742929236 (whatsapp)