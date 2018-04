Casa de Lázaro promove campanha de adoção no Méier

O domingo, 29 de abril, a partir das 9h, vai ser de muito carinho e com a oportunidade de conseguir um novo amiguinho. A Casa de Lázaro, abrigo beneficente de animais, promove uma campanha de adoção responsável de filhotes e cães adultos, no centro do Méier. A ONG que abriga centenas de animais, sem ajuda privada ou governamental, constantemente promove tanto para adoções, como ações pedindo ajuda, pois necessita de auxílio urgente.

– Estamos com muitas dificuldades para pagar as contas, que são altas! Por não termos ajuda de ninguém sempre fazemos campanhas, rifas e sorteios. Além disso, por sermos um abrigo de passagem promovemos adoções como esta do dia 29 de abril. Venham ver nossos lindos amiguinhos que podem ser novos membros de sua família – convida a presidente do abrigo, Vanessa Pinto.

No momento o abrigo necessita de Ração, Material de Limpeza, Medicamentos ( Novos e Usados), Caminhas, Jornal.

SERVIÇO

Campanha de adoção de cães, domingo, dia 29 de abril, das 9h às 15h

Na área de lazer do Méier, Rua Dias da Cruz, 233, próximo ao Shoping Center do Méier, Informações: 96844 0084(whatsapp) Janaína

Casa de Lázaro – Tel: 3042 4255

