Casa Momus, na Lapa, inclui pizzas artesanais no menu

Localizada na Rua do Lavradio, no Centro Histórico do Rio, a Casa Momus oferece uma gastronomia contemporânea com forte influência italiana. Por isso, como não poderia deixar de ser, o chef Nahuel Villegas, responsável pelo menu da casa, elaborou uma deliciosa novidade para os comensais: a Pizza Momus (R$ 45). Feita com massa artesanal e ingredientes selecionados, a receita pode ser encontrada nos sabores Margherita, Quattro formaggi, Quattro staggioni, Pizza Parmigiana, com mozzarela, abobrinha, berinjela, tomates confitados e Diavola, elaborada com salame diavolete, mozzarela, orégano e azeitonas pretas. Mamma mia!

Foto: Filico

Serviço Casa Momus:

Endereço: Rua do Lavradio, 11 – Lapa

Telefone: 21-3852-8250

Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 17h. Terça e Quarta-feira, das 11h30 à 0h. Quinta e sexta-feira, das 11h30 às 2h. Sábado das 18h às 2h (O primeiro sábado do mês a casa funcionará das 11h30 às 2h). Não abre aos domingos.

Capacidade: 110 lugares

Formas de pagamento: todos

www.casamomus.com.br

Instagram: @CasaMomus

Facebook: https://www.facebook.com/casamomusriodejaneiro/