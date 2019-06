Casas e chefs apostam em receitas quentes para a chegada do inverno

Com a chegada da estação mais fria do ano, bares e restaurantes apostam em caldos, sopas e fondues para aquecer o estômago dos comensais.

O inverno pede uma comida reconfortante e a delicatessen Casa da Azeitona, em Botafogo, preparou um kit Fondue especial com itens que formam uma combinação perfeita para desfrutar do inverno no melhor estilo. Como sugestão, a casa oferece um blend com queijos especiais pré preparado para finalização em casa (R$19,50/400g). Para mergulhar no fondue, vale apostar na massa Tortellini (R$15,20/250g), na Foccacia com alecrim (R$46,40/kg) e nos palitinhos de parmesão (R$16,75/130g). A casa disponibiliza mais de 80 rótulos de vinhos para acompanhar o programa.

A Churrasqueira, em Ipanema, acaba de reformular o seu menu. Entre as novidades assinadas pelo chef João Zuddio, está a Parrilhada (R$ 159,90), com bife de chorizo, prime rib duroc pork, filé de coxas de frango e linguiça, acompanhada de arroz tropeiro, batata frita, farofa e vinagrete. Para entrar no clima da estação mais fria do ano, a casa oferece, ainda, os caldos de Lentilha com Calabresa e Bacon (R$9,90) e o Beef Tea (R$12,50), também inéditos no menu.

Comandado pela chef Tatiana Abramant, o Barthodomeu, também em Ipanema, oferece o delicioso Caldinho de bobó (R$22), que acaba de voltar ao menu, e o Caldinho de Feijão (14). Além disso, todos os dias, entre 19h e 00h, é possível saborear uma deliciosa degustação de fondue na casa. O ritual começa com o de queijo, acompanhado de cesta de pães e nhoque frito. Em seguida, é possível se deliciar com a opção de mignon, acompanhado de batata rostie com os molhos barbecue, mostarda, rosé e alho. Para finalizar, o comensal pode escolher entre as versões de Chocolate ou Doce de leite, mergulhados em uvas, maçã e banana. A degustação custa R$ 59, por pessoa.

Já no restaurante vegetariano Biocarioca, em Copacabana, é possível saborear diversas opções de caldos elaborados pelo chef Bruno Moliné, como a sopa de Abóbora com Gengibre e Leite de Coco, o caldo verde de inhame com couve e tofu defumado, a sopa de beterraba com creme azedo e a sopa de ervilha com bardana e tofu defumado (R$9 – P, R$12 – G, cada).

