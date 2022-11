CDesign Hotel: espaço perfeito para reunir corações brasileiros na torcida pela seleção na Copa da Fifa 2022

O jejum de quatro anos finalmente acabou. A partir do dia 20 de novembro, milhares de corações brasileiros vão se reunir a fim de vibrar positivamente pela seleção. Vai começar a Copa da Fifa e, em 2022, o Catar, nos Emirados Árabes, é o palco principal da disputa pela taça mais famosa do mundo. Aqueles que não conseguirem ir ao país sede do mundial para torcer, encontram no Rio de Janeiro o local perfeito para reunir familiares e amigos durante os jogos: o CDesign Hotel, no Recreio dos Bandeirantes.

Em todos os jogos da Seleção Brasileira, o hotel terá além dos telões um incrível Happy Hour. Não é preciso estar hospedado para participar.

Marcelo, CEO, fala sobre as expectativas para recepcionar as pessoas. “Todas serão muito bem-vindas! O espaço é aconchegante e confortável. Eu sou suspeito! (Risos). Mas, é a pura verdade!

Serviço: Av. Lúcio Costa, 17360 – Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro