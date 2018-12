CELEBRARE apresenta ‘FESTA DISCOTHEQUE’ no Mackenzie

Vai ser para dançar e relembrar hits das pistas de todos os tempos vibrando sem parar. No sábado, 01/12, o Sport Club Mackenzie recebe a Banda CELEBRARE, a partir das 20h, com um show de som, luzes, bailarinos, bailarinas. E claro a CELEBRARE vai apresentar sucessos da Discotheque, Dance e pop, com cantores e músicos que hipnotizam o público

Antes e depois do show os DJ`s Cidinho e Dudu Borges comandam a pista com o melhor do Flashback.

SERVIÇO – CELEBRARE – sábado, 01/12 – Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 – Méier. Abertura da casa 20:00, Horário do Show: 22:30

FAIXA ETÁRIA: 18 ANOS. Ingressos a partir de R$ 35,00 no clube, nas Lojas South e online no aloingressos.com.br. Informações: 99681-5292 (Whatsapp)