Celebridade infantil Kiara Pegoraro faz vídeo questionando políticos

“Cadê os candidatos que vão pedir os votos de vocês? Eles estão ajudando? Porque na hora de pedir voto aparecem rapidinho, mas e agora que os bairros e cidades precisam cadê eles?”, com esses questionamentos, Kiara Pegoraro, de apenas quatro anos, grava um vídeo em seu canal com quase 500 mil seguidores.

Quem quiser conferir o trabalho desenvolvido pela celebridade infantil, incluindo o alerta a população em tempos de Coronavírus, basta acessar o instagram @kiara_pegoraro.

Kiara já participou do Programa Raul Gil como jurada, onde se apresentou e cantou, e também gravou com Silvio Santos, ambos do SBT.

Além disso, Kiara adora animais como porco, cabrito, pônei, cavalo, entre outros. Ela brinca muito com os animais e participa de um quadro que vai ao ar toda quarta-feira, que é a Fazendinha Kids.