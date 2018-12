Center Shopping Rio inaugura nova decoração natalina

O tema da decoração natalina do Center Shopping Rio é o ‘Parque do Jack’. O Jack, mascote que é muito querido entre os frequentadores do shopping, foi criado em 2005, com a proposta de valorizar o bairro, que em tupi significa ‘enseada do lugar dos jacarés’. Com isso, nasceu o personagem, que ao longo dos anos ganhou força entre os moradores da região.

No centro do cenário, uma árvore de 8 metros de altura estará localizada na Praça de Eventos. A estrutura será decorada com ‘Jacks’, caixas de presentes, Papais Noéis animatrônicos, renas e ursos, que prometem encantar a todos.

Em todos os pisos do empreendimento, os clientes poderão apreciar espaços encantadores, adornados com a temática natalina. Para a criançada, a diversão está garantida em uma área com muito lazer, que contará com ’brinquedão’, tobogã, obstáculos e escorregador. Todos os brinquedos são gratuitos e cada criança poderá ficar no local por até 15 minutos.

Como parte da decoração natalina, a fachada externa do Shopping será iluminada por 200 estrobos.

“O Natal é uma data mágica e traz todo o encantamento para as crianças. Preparamos uma grande festa com a decoração do ‘Parque do Jack’, que tem uma identidade muito forte do empreendimento com o público do bairro. É um personagem local que está presente em nossas atividades ao longo do ano. Esperamos que nossos clientes tenham momentos lúdicos e especiais, junto de suas famílias”, comenta Aline Ferraz, coordenadora de Marketing do Center Shopping Rio.

Fotos com Papai Noel

O serviço de fotos no mês de novembro estará disponível, de segunda a sexta, das 15h às 21h, aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos, das 15h às 21h. Em dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 15h às 21h. O valor de uma foto é R$ 20 (tamanho 10 x 15cm), duas fotos (10x15cm) sairá a R$ 25, e uma foto (15x20cm) por R$ 30.

O Center Shopping Rio fica na Av. Geremário Dantas, 404 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. Tel.: (21) 3312-5000.