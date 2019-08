Centro Politécnico promove 1º Senac Board Game

Fotos Pixabay

A unidade de Riachuelo vai reunir no sábado, dia 10, os principais jogadores de tabuleiros, além de oferecer cerca de 100 títulos para o público se divertir gratuitamente

O Centro Politécnico do Senac RJ, em Riachuelo, promove no dia 10 de agosto o 1º Senac Board Game, encontro dos cinco principais grupos de jogos de tabuleiros do estado do Rio. O evento, que será realizado das 10h às 17h, também irá oferecer cerca de 100 títulos de jogos para entusiastas do esporte se divertirem com amigos ou com a família. Além das atividades, o público poderá conferir protótipos desenvolvidos por alunos do curso Designer de Games, mediado pelo grupo Mansão das Peças, coletivo de game designers cariocas. As inscrições podem ser feitas pelo link http://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=2286 ou diretamente na unidade – Rua Vinte e Quatro de Maio, 543.

E, quem se interessar em aprender sobre desenvolvimento de jogos, a unidade inicia nova turma de Designer de Games no dia 20 de agosto. Com duração de aproximadamente sete meses, o curso não exige conhecimento prévio, alia os conceitos teóricos, as ferramentas e softwares e muita prática em sala de aula. Os alunos aprendem a criar e programar jogos, definindo o tema do jogo, o gênero (ação, aventura, infantil, etc), o roteiro básico, o cenário e personagens.

Serviço:

1º Senac Board Game

Centro Politécnico – Rua Vinte e Quatro de Maio, 543 – Riachuelo

Data: 10.08

Horário: das 10h às 17h

Curso Designer de Games

Início: 20 de agosto

Horário: terças e quintas, das 8h às 12h