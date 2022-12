Chá Rouge – Edição especial em comemoração aos 14 anos da Festa Chá da Alice e de 20 anos de existência da banda! Dia 10 de dezembro no QualiStage

Para comemorar os 14 anos do Chá da Alice, a festa mais POP do país reunirá novamente no palco do Qualistage o show que arrebatou o Brasil! As cantoras Li Martins, Karin Hils, Lu Andrade, Aline Wirley e Fantine Thó voltam ao Rio de Janeiro e celebram juntas, com a festa, o sucesso dos 20 anos do Grupo Rouge. Com show marcado para o dia 10 de dezembro, no Qualistage, a girlband promete surpreender o público com novo figurino, 30 bailarinos no palco, cenários, os grandes sucessos que contam a trajetória de suas décadas da banda mais amada do Brasil.

Sobre o Chá da Alice – O Chá da Alice foi criado acidentalmente por dois atores em 2009 quando foram comemorar seus aniversários em uma festa temática. Na ocasião, visto o sucesso e burburinho gerado pela festa, o produtor da casa convidou-os a repetir a dose por três sábados consecutivos. Daí por diante o evento vem conquistando não só a cidade maravilhosa como o Brasil inteiro com sua irreverência e atmosfera lúdica. A festa, que permanece com a mesma essência do início, já seduziu diversas cidades além do Rio, como Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba e Salvador.

Queridinha dos artistas que volta e meia assumem as carrapetas, o Chá mais famoso da cidade já recebeu: Anitta, Valesca, Ludmilla, Wanessa, Daniela Mercury, Preta Gil e Ivete Sangalo.

SERVIÇO: CHÁ ROUGE

Data: 10 de dezembro de 2022

Local: Qualistage – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Show às 22h

A casa abre 1h30 antes

Ingressos: https://www.ingresse.com/charouge

Preços:

Pista: a partir de R$ 110

Mesas: a partir de R$ 220

Mezanino Open Bar: R$ 350

Ingressos /venda:

Qualistage | Casa de espetáculos | Via Parque Shopping

O Qualistage é a mais nova casa de todos os espetáculos do Rio de Janeiro. O antigo Metropolitan recebe o nome da sua nova parceira, a Qualicorp.

qualistage.com.br

Classificação etária: 18 anos – Menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Informações: https://qualistage.com.br/

O espaço possui acessibilidade

A casa segue os protocolos de segurança, como disponibilizado álcool em gel. O local é periodicamente higienizado. Tudo para garantir a diversão com segurança.