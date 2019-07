Chef Mix Gourmet promove Arraiá Metropolitano

Arraial acontece nos dias 05, 06 e 07 de julho no Shopping Metropolitano, na Barra

O chef Mix Gourmet desembarca com mais uma edição do Arraiá no Shopping Metropolitano Barra, entre os dias 05 a 07 de julho. Quem marcar presença no evento poderá curtir comidinhas típicas para todos os bolsos (os preços variam entre R$5 a R$25) e bebidas, aproveitando todo clima junino ao som de muito forró. O evento vai de 16h às 23h na sexta (05), sábado (06) de 12h às 23h e no domingo (07), de 13h às 22h, no estacionamento sul, com entrada gratuita.

Todos os dias um grupo se apresenta para animar a festa. Na sexta (05) o som fica por conta do grupo Maria Filó, tocando clássicos como Luiz Gonzaga e Dominguinhos; no sábado é a vez do grupo Faísca e Trio com ritmo de forró pé de serra; e, encerrando no domingo, a dupla Pedro e Raissa com sertanejo.

A feira é uma boa pedida tanto para almoço, quanto para jantar. Dentre os mais de vinte expositores presentes, temos o Vulcano, que traz diversas opções, todos com costela, como o Monte Fuji, sanduíche de costela bovina desfiada na cerveja preta e mel, pão de batata doce e queijo meio cura maçaricado, outra pedida do truck é o Arroz de Costela, que leva arroz frito, costela desfiada, crispy de cebola e queijo meia cura maçaricado. Quem também marca presença no evento é a barraca da Tia Ducas Pastéis, que oferece os mais variados sabores entre doces e salgados. Rápido e prático o Spetim leva opções de espetos como o de frango, kafta, coração, carne com alho, entre outros.

Os doces não ficam de fora do arraiá. Para adoçar a festa temos variadas pedidas, como o Freitas e Fonseca, com doces portugueses, Vitali Gelato, com variados sabores de sorvete na casquinha ou copinho. Na barraca da Cocadas Alex o que não falta são docinhos típicos para adoçar, além do milho cozido, serão oferecidos: Maçã do amor, pamonha, pé de moleque, bolo de aipim, entre outras delícias.

Para beber a Capristano Drinks leva diversas opções de caipirinhas, drinks como Aperol Spritz e Pina Colada e sucos naturais. Para os cervejeiros de plantão o Barril Beer Truck estará presente com chopes artesanais de várias marcas como a Hocus Pocus e BrewPoint.

Serviço

Entrada Franca

Data: 05 a 07 de julho

Horário:

Dia 05 (16h às 23h)

Dia 06 (12h às 23h)

Dia 07 (13h às 22h)

Shopping Metropolitano Barra -Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1,300 – Barra da Tijuca – Estacionamento Saída Sul – Área Externa

Programação:

Dia 05, Maria Filó (Forró)

Dia 06, Faísca e Trio (Forró)

Dia 07, Pedro e Raissa (Sertanejo)

Participantes:

Expresso Tapioca

Vulcano Food Truck

The Lords

Carango

Hell´s Burguer

Barril Beer Truck

Spetim – Espeto Rápido

Juju do Acarajé

Empadas de Nogueira

Delícias da Chef Lenaide Mota

Batata Recheada da Catia

Que Nuvem Algodão Doce

Dueto

Doce na Caixinha

Alex Cocadas

Crepes Bom Profit

Típicos Doces

Carolina Guzzo Pâtisserie

Tia Duca Pastéis

Freitas e Fonseca – Doces Portugueses

Diliças da Gabi

El Cholo Empanadas

Sunset Drinks

Churro Loco

Capristano Drinks

Vitali Gelato

Cannoleria Carioca