Chefs prepararam cardápios especiais para Outono

Chegada do Outono

O outono se aproxima e diversos chefs prepararam cardápios especiais para a estação. Para acompanhar o frio que começa a chegar, aparecem ingredientes mais encorpados. É uma boa época para se deliciar com risotos e massas acompanhadas de molhos marcantes. As saladas, carros-chefe do verão, aparecem complementadas por lentilha, grão-de-bico e outras delícias.

O BioCarioca, que oferece uma alimentação vegetariana, preparou o Feijão tropeiro elaborado com com feijão preto, farinha de mandioca, couve e tofu defumado, servido com salpicão de legumes (R$22,90). Outra ótima opção é o Nhoque Bio ao pesto (R$42,90), elaborado com batata baroa. Para a sobremesa, aposte no Bolo de cacau com morango (R$13,50).

Em Ipanema, o Barthodomeu oferece suas deliciosas pizzas com massa artesanal feita na casa, como a de Muçarela (R$26,70), de Calabresa (R$29,90), e a de Quatro queijos (R$28,50).

O Do Horto, no Jardim Botânico, comemora a chegada do outono com um novo menu. Entre as saborosas entradinhas criadas pela proprietária Samantha Rodrigues estão a Batata especial canoa (R$34), servida com molho parmesão, cheedar e de ervas, os Palitos de queijo muçarela empanados com ervas e molho agridoce (R$39) e as Onions (R$39), cebolas empanadas servidas com molho agridoce e cheedar.

Em São Conrado, o Páru Inkas oferece opções saborosas para quem quer curtir o melhor do outono. Entre elas está o Fetuccine Black Páru (R$72), massa artesanal feita com tinta de lula servida com delicioso molho de frutos de mar e o Polvo ao anticucho (R$82), delicioso polvo confit servido com batata rústicas, aspargos ao grill e molho alioli.

Já no Rampinha, na Praça da Bandeira, a dica é apostar nos pratos com Laranja, rica em vitamina C, ideal para reforçar a imunidade do organismo nesta estação. A casa oferece o delicioso Magret de Pato na Laranja (R$ 75 para 1 pessoa, R$ 140 para 2 pessoas), com molho de laranja, arroz e passas e o Filé de Frango na Laranja (R$ 45 para 1 pessoa, R$ 85 para 2 pessoas) com molho de laranja e purê de batatas.

