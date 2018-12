Churrasco de confraternização: em casa ou no estabelecimento

Foto: Filico

É tradição de fim de ano, antes que ele encerre de vez, reunir o pessoal do trabalho ou amigos e família para uma última confraternização.

O The Bife, boutique de carnes localizado no Parque das Rosas, é o local perfeito para escolher cortes especiais para levar e fazer um churrasco em casa, ou também para sentar com amigos, tomar um chope gelado e selecionar uma peça no freezer da casa. Após escolhido, o mestre Rossano Mendonça prepara o corte do jeito que o cliente quiser, e ele vém a mesa acompanhado de farofa e molho a campanha. Entre os cortes são oferecidos picanha wagyu, bombom de alcatra e bife de chorizo. O The Bife também tem diversas opções de codimentos entre molhos, azeites e flor de sal.

No coração do Leblon, na Dias Ferreira, o Le Boucher também funciona no mesmo esquema: o cliente pode escolher o corte direto do freezer e ele é preparado na cozinha, ao ponto escolhido, ou pedir direto do cardápio. Nas opções de entrada steak de tartar defumado chega à mesa com uma apresentação especial, ou o combo le bouche, linguiçã, pão de alho e coração. Para o principal, entre as proteínas temos cortes nobre como o flat iron ou o prime rib, sempre acompanhados de chimichurri da casa e farofa. A casa conta também com um carta de cervejas especiais e drinques.

Serviço:

THE BIFE

Tel: 3648-1006 | whatsapp: 96750-0099

Av. Marechal Henrique Lott, 120 – lj 112- Barra da Tijuca

*A casa fecha dias 24,25,31 e dia 1º.

LE BOUCHER

Rua Dias Ferreia, nº521 – Leblon

Telefones: (21) 3079-0703

Horário (inclusive em feriados): 11:00 a 00:00

*A casa fecha dias 25 e 1º. Dias 24 e 31 funciona até 16h.