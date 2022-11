Churrasco e diversão: Shopping Metropolitano Barra promove MET Brasa

Comida boa, shows ao vivo, brincadeiras e diversão para todo família fazem parte da programação do festival de churrasco no fim de semana de 4 a 6 de novembro

Para os fãs de churrasco, o Shopping Metropolitano Barra traz uma novidade. De 4 a 6 de novembro, promove o MET Brasa, festival que reúne estações de churrasco e assados, cervejas artesanais, shows ao vivo, além de brinquedos infláveis e pula-pula para a criançada. A programação é gratuita e vai acontecer em uma área ao ar livre de 3 mil m², no Estacionamento Oeste.

Serão diversas estações de churrasco, que vão desde as tradicionais picanha na brasa e costela no fogo de chão aos defumados estilo american barbecue, hambúrgueres, além de sobremesas e até opções veganas. O evento contará ainda com cervejas artesanais, drinks, uma área para as crianças e shows de bandas. O evento gratuito tem início às 16h, na área de estacionamento próxima ao Outback, com recreação infantil, às 17h, e apresentações de bandas ao vivo, às 20h. Os shows serão das bandas Rock Blenders, na sexta; Purano, no sábado; e Notturnia, no domingo.

“Oferecemos sempre entretenimento para todas as idades, porque nosso público gosta de vir ao shopping curtir bons momentos, em família”, diz Eliza Santos, gerente de marketing do MET.

Programação:

MET Brasa

4 de novembro (sexta-feira):

Das 16h às 22h

Show 20h: Rock Blenders

5 de novembro (sábado):

Das 16h às 22h

Recreação infantil: 17h

Show 20h: Purano

6 de novembro (domingo):

Das 16h às 22h

Recreação infantil: 17h

Show 20h: Notturnia

Local: Estacionamento Oeste (Shopping Metropolitano Barra)

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 – Centro Metropolitano, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

Gratuita

Sobre o Shopping Metropolitano Barra

O Shopping Metropolitano Barra foi inaugurado em 2013 numa das áreas que mais cresce no Rio de Janeiro: o Centro Metropolitano. Com amplo estacionamento e cerca de 200 lojas, o shopping é o espaço ideal para passear com a família, encontrar os amigos e ter acesso a ótimas marcas e restaurantes voltados a um público diversificado. Com arquitetura inovadora, o projeto recebeu ainda dois prêmios ouro – um do International Council of Shopping Center (ICSC) e outro da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Pensando sempre na comodidade de seus clientes, o Shopping Metropolitano Barra foi o primeiro do Rio a lançar uma plataforma exclusiva de e-commerce, o ON Stores. Pioneiro na indústria brasileira de shoppings, o marketplace foi lançado pela SYN, administradora do shopping, para ampliar a conveniência dos clientes e agregar oportunidades de negócios aos lojistas. A inovação foi também premiada pela Abrasce.