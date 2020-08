Ciclo de sementes para equilíbrio hormonal e um ciclo saudável.

Ah, hormônios. Que tópico interessante e infinito. Hoje eu vou falar de como podemos controlar um pouquinho eles, em questão do nosso ciclo. A gente sabe que os hormônios afetam os ciclos mensais e a fertilidade, mas você sabia que os hormônios – especialmente a progesterona – podem afetar a pele, cabelos, humor, qualidade do sono, desejo sexual, peso e bem-estar geral?

Sinais de baixa progesterona incluem manchas marrons antes do período menstrual e ciclos irregulares, alterações de humor, dores de cabeça e baixa energia a cada ciclo e muito mais. Para muitas mulheres com baixos níveis de progesterona, TPM e SOP, esse metodo pode ajudar a equilibrar os níveis hormonais e também pode reduzir os sintomas. Essa é uma maneira natural e saudável de ajudar a equilibrar hormônios, usando… você adivinhou: sementes!

O Ciclo de sementes envolve a rotação de certos tipos de sementes durante o ciclo menstrual, a fim de promover um equilíbrio hormonal. Em um ciclo menstrual típico, os níveis de estrogênio aumentam durante a primeira metade do ciclo (fase folicular) e os níveis de progesterona aumentam durante a segunda metade do ciclo (fase luteal). Quando esses hormônios principais estão desequilibrados, pode levar a irregularidades menstruais, incluindo sensibilidade mamária, períodos dolorosos, acne e sintomas de SOP.

Então combinando seu ciclo menstrual e comer sementes específicas durante diferentes dias do ciclo, ajuda a garantir níveis ótimos de estrogênio e progesterona quando esses hormônios estão presentes durante o ciclo.

Durante a fase folicular, o estrogênio é a estrela. Nos dias 1 a 14 do seu ciclo (para aqueles que são novos nos dias de ciclo, o primeiro dia é o primeiro dia em que menstrua), coma 1-2 colheres de sopa de linhaça moída fresca e sementes de abóbora cruas por dia. Essas sementes naturalmente suportam a produção de estrogênio (contendo lignanas e zinco), mas também podem ajudar a eliminar o excesso de estrogênio, também conhecido como dominância do estrogênio.

Na fase lútea, a progesterona assume o centro do palco. Após a ovulação ou no dia 15 do ciclo, troque para 1-2 colheres de sopa de sementes de girassol e gergelim cru por dia. Sementes de gergelim (ricas em zinco) e sementes de girassol (ricas em vitamina E) ajudam na produção de progesterona durante a fase lútea.

Continue comendo sementes de girassol e gergelim diariamente até o dia 28 do seu ciclo. Depois, você volta para as sementes de linho e abóbora depois de começar a menstruar novamente.

O ciclo de sementes funciona melhor quando as sementes são cruas e moídas na hora, pois a moagem das sementes aumenta a área da superfície para absorção. Existem muitas opções de maneiras de consumir as sementes. Você pode fazer manteigas de sementes, como eu já ensinei aqui, pra comer com torradas ou saladas. Pode fazer granola crua à base de sementes, polvilhar elas em cima de saladas, bater com seu smoothie, adicionar no seu mingau, no pudim de chia ou iogurte. Deixe sua imaginação e paladares descobrirem jeitos de comer essas sementinhas.

Pode levar cerca de três meses para você ver os benefícios desse hábito. Uma ideia boa pra notar a diferente é colocar em um diário seus sintomas durante o ciclo, para que você possa olhar para trás e ver os impactos ao longo do tempo. Se você tiver alguma dúvida, é melhor consultar sua médica.

Existe uma outra ligação com nosso ciclo e o ciclo da lua, mas ah…. Isso é tópico pra outro post!

Com amor,

Lys