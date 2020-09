Cinema Open Air levará filmes arte em formato drive in ao Shopping Downtown

Evento exibirá títulos nacionais e internacionais que poderão ser assistidos nos carros ou em plataformas ao ar livre

De 01 de outubro a 01 de novembro, o estacionamento do Shopping Downtown, receberá o projeto Cinema Open Air. Títulos nacionais e internacionais serão exibidos privilegiando filmes independentes indicados e premiados em festivais em todo o mundo.

Alguns filmes, como “Women” e “Dilili em Paris”, estavam em cartaz quando a pandemia começou e, somente agora, voltarão a serem exibidos.



15 títulos estarão em cartaz durante o evento, que além do diferencial em proporcionar cinema arte em estilo drive in, irá oferecer aos clientes a opção de assistir aos filmes em uma plataforma metálica. Cada espaço abrigará até quatro pessoas da mesma família com total conforto e segurança.

O Cinema Open Air contará com um serviço de delivery, disponibilizado no app do evento, que entregará os pedidos diretamente no carro do cliente.



O ingresso custará R$50 por carro que poderá ter, no máximo, quatro ocupantes. A lista completa de filmes, dias e horários de exibição e compra de ingressos, através do site www.cinemaopenair.byinti.com.

O evento é uma iniciativa da produtora Criape em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e com a Secretaria Municipal de Cultura.