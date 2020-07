Cinta Modeladora Termo Press Fit é sucesso de vendas online. Empresa dona da Cinta Modeladora Termo Press Fit está comemorando o terceiro ano de sucesso nas vendas online. Conforme pesquisa com as usuárias, são mais de 100 mil clientes e com mais de 270 toneladas perdidas!

O sucesso do produto conquistou várias famosas como Viviane Araújo, Kelly Key e Sheila Mello. A cinta não é uma cinta modeladora comum, ela traz três tecnologias aplicadas: de íons negativos, de infra-vermelho longo, e Bioquantica.

Vendida online desde 2017, quem utiliza a cinta já sente uma mudança considerável nas dores, principalmente na coluna, logo nas primeiras 24 horas de uso. E pra comemorar os três anos de sucesso, a empresa preparou cinco ofertas incríveis em seu site. Um exemplo das promoções: comprar uma e ganhar outra cinta ou ganhar uma Bermuda Anti-Celulite que é um dos novos lançamentos da empresa.

A cinta é indicada para redução de medidas e celulites ou diminuir as dores e melhorar a correção postural.

Para quem quiser aproveitar e comprar a sua cinta, é só acessar o site www.cintatermopressfit.com.br .

Siga-os no Instagram: @cintatermopressfit.

Gostou dessa dica arrasadora?

Então compartilhe o Rionoticias em suas Redes Sociais!