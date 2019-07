Circuito dos Polos vai movimentar gastronomia carioca

Em agosto, mais de 50 bares e restaurantes participarão do evento

Entre os dias 1 e 15 de agosto o Rio recebe a segunda edição do Circuito dos Polos, festival que conta com a participação de mais de 50 restaurantes e bares, dos Polos Botafogo, Copacabana, Novo Rio Antigo, Tijuca, Santa Teresa, Pedra de Guaratiba e Vargem Grande. Eles oferecerão descontos, promoções e pratos criados especialmente para receber os amantes da boa mesa, numa oportunidade para reunir os amigos, a família e aproveitar melhor a qualidade e diversidade gastronomia do Rio.

O evento é uma iniciativa do Sindicato de Bares e Restaurantes do (SindRio), que representa mais de 11 mil estabelecimentos da cidade, e tem parceria com o Rio Gastronomia, evento anual de gastronomia realizado pelo jornal O Globo. Neste ano, quem pedir uma das ofertas do Circuito dos Polos ganhará um ingresso para os dias 16, 22 ou 23 de agosto do Rio Gastronomia. São três mil ingressos, sendo um por CPF.

“O Circuito dos Polos é um evento que tem a cara do Rio. Queremos que tanto os cariocas quanto os turistas possam explorar novas experiências gastronômicas nos nossos bares e restaurantes. Além de opções deliciosas e exclusivas, outro grande atrativo é o preço, feito para todos os bolsos”, destaca o presidente do SindRio, Fernando Blower.

O Circuito dos Polos conta com diversas opções, indo desde petiscos, passando por drinques até refeições completas, com entrada, prato principal e sobremesa. Confira abaixo algumas das delícias à disposição por toda a cidade. A programação completa do Circuito dos Polos, incluindo todos os estabelecimentos participantes e seus cardápios, está no site: www.circuitodospolos.com.br

Polo Botafogo

Gutessen

Almôndegas de Cordeiro: almôndegas de cordeiro com molho rústico e cache.

Sobremesa: sorvete de creme com farofa de canela.

Preço: R$49,00

Polo Copacabana

LF Café & Bistrô

Nhoque de ricota ao molho pomodoro.

Preço: R$35,00

Polo Novo Rio Antigo

Santo Scenarium

Entrada: Mini pastéis de pernil de cordeiro, queijo creme, champignon e cebola caramelizada. Prato principal: 1/2 risoto de frutos do mar + 1/2 risoto de parmesão com especiarias ao vinho Malbec e presunto de Parma. Sobremesa: Mousse de limão.

Preço: R$55,00

Polo Pedra de Guaratiba

Restaurante Amendoeira

Arroz malandrinho de camarão: Feito com camarão fresco, arroz e temperos.

Preço: R$74,90

Polo Santa Teresa

Espírito Santa

Pirarucu em dose dupla: Cubos de pirarucu empanados, servidos com molhos acredoce de cupuacu e tapereba.

Arrumadinho de pirarucu com farofa crocante e legumes da horta.

Preço: R$55,00

Polo Tijuca

Forneria da Praça

Dadinhos de Tapioca: dadinhos fritos com queijo coalho, acompanhados de uma deliciosa geléia de pimenta.

Preço: R$24,90

Polo Vargem Grande

Gugut

Caldo do Mar: mexilhões salteados na cachaça, com filé de anchova selado, servidos na panela de barro com suculento caldo de camarão.

Preço: R$35,00

Serviço: Circuito dos Polos

De 1 a 15 de agosto em mais de 50 estabelecimentos da cidade

Programação completa: www.circuitodospolos.com.br