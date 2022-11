Cirurgiãs do Rio fazem sucesso com experiência de realidade aumentada e recuperação em 24h

Já pensou em realizar o sonho da cirurgia de prótese de mama e poder retomar a rotina logo no dia seguinte? Essa inovação já é uma realidade no Brasil com a técnica que promove a recuperação em até 24 horas. Diferente da cirurgia de mama tradicional, minutos após o término da cirurgia, a paciente já realiza a elevação dos braços, estando apta a dirigir, retornar ao trabalho, tomar banho sozinha, pentear os cabelos e pegar até 15 kg (um bebê, por exemplo). A técnica é realizada pelas cirurgiãs Dra. Ana Borba e Dra. Maria Julia Norton, que atuam juntas na clínica conceito Lis Concept, no Leblon – Rio de Janeiro, com equipe composta somente por mulheres.

Além da recuperação rápida, a tecnologia de Realidade Aumentada foi incorporada ao segmento, revolucionando o mercado de beleza. A experiência é arrebatadora durante a consulta, quando a paciente tem a oportunidade de pré-visualizar uma simulação em 3D com a projeção do resultado de como ficará a sua prótese, o pré-operatório, a posição da cicatriz e as medidas, com óculos de realidade aumentada.

“Nossas pacientes recebem uma amostra do que será a sua cirurgia, podendo visualizar diferentes volumes e formatos. Longe de ser uma promessa de resultado, as imagens em 3D auxiliam as próprias pacientes a terem uma perspectiva das possibilidades da cirurgia e dos tipos de prótese de mama!”, ressalta a Dra. Ana Borba, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.