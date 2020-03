Clara Amorim Instrutora de Passarela vem ganhando espaço em manchetes e emissoras.

Clara Amorim que vem atuando com excelência no mercado da moda, Como Instrutora de Passarela e Palestrante vem trazendo novos métodos de ensino que são aplicados em seus cursos.

Clara Amorim hoje atende alunos de todas as faixas etárias e não só aqueles com propósito de seguirem a carreira de modelo, mas para pessoas que querem resgatar a sua autoestima, e aprenderem a arte de caminhar sobre os encantadores Saltos Altos, que apesar de serem geralmente mais usados por mulheres, garante que alguns homens também procuram aprender as técnicas.

A Instrutora que mora em Búzios no Rio de Janeiro, dá cursos particulares, palestras e Workshop pela região, mas afirma estar sempre entre RJ x SP para atualizar as técnicas abordadas nas suas aulas e mergulhar nos conhecimentos da grande cidade.

Ao ser convidada pelo programa ‘Fama e Destaque’ na TV Guarulhos em São Paulo e ser questionada sobre a melhor idade para se iniciar uma carreira, Clara afirma não ter uma idade específica, mas que quanto mais cedo, melhor e enfatiza que para se tornar um grande modelo é preciso muito foco, disposição, responsabilidade e estudo.

Para saber mais informações sobre os cursos preparatórios é só entrar em contato com amorimclarastein15@outlook.com

Instragram – @claramoriim