Claudia Tenorio vem ganhando cada vez mais notoriedade

Na contramão de muitos programas na TV, ela tem sido um oásis para quem está vivendo o deserto da quarentena.

Quem por acaso a encontra na tela da Redevida, se pergunta, de onde a conhece. Claudia Tenório é um rosto conhecido e tem longa experiência em TV, afinal, esse ano completa 35 anos de carreira e dez anos no comando do Vida Melhor. Nesta última década, a apresentadora dedica seu trabalho aos telespectadores levando informação sobre saúde, empreendedorismo e fé.



Durante a pandemia, Claudia Tenório vem despertando a admiração dos olhares mais exigentes, graças a sua desenvoltura, simpatia e conteúdo.

No Vida Melhor, nada de reprises. O programa está sendo transmitido diariamente, ao vivo, com excelentes entrevistas via Skype. Médicos da linha de frente do tratamento da Covid 19, pesquisadores, psicólogos, consultores estão sempre respondendo as perguntas inteligentes da jornalista.



Apesar dos temas relevantes, os assuntos são tratados com leveza, otimismo e imparcialidade. Basta um minutinho de atenção para o Telespetador se encantar.

O Vida Melhor comemora seu décimo ano com cenário novo e mais interação com o público em casa.

Sobre Claudia Tenório:

Claudia Tenório é uma apresentadora experiente, dinâmica, inteligente e carismática, conhecida por todo Brasil pela credibilidade conquistada através de toda sua trajetória profissional.

Casada há 28 anos, mae de 2 filhos, Gabriel e Carolina, a apresentadora que completa 50 anos, exibe vitalidade e beleza.

Nasceu no , entre 2 irmãos, e cresceu numa família amorosa cheia de cuidados e carinho. Dedica aos seus pais toda sua formação, pois adquiriu valores eternos através deles. Formada em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá, iniciou sua carreira bem jovem como apresentadora do Jornal da TV Rio ainda com 15 anos. Foi repórter locutora da Rádio Cidade no Rio de Janeiro, depois apresentou o programa “Vibração” na Rede Record de Televisão, um programa de esportes radicais, como surf, bodyboard e skate.



Durante 20 anos apresentou o programa Shoptour e foi garota propaganda de lojas como Lojas Americanas, Zelo e Casas Bahia.

Em 2010 foi contratada pela Redevida de Televisão e atualmente é apresentadora dos programas Vida Melhor e Redevida Visita.