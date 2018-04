Clínicas da Família: Câmara Municipal promove debate

Para analisar o papel das ‘Clínicas da Família’ e entender o atual cenário a Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em parceria com o Observatório da Saúde, promove, terça, 24 de abril, a partir das 09: 30h, audiência pública.

Implantadas em 2010 no Rio de Janeiro, as Clínicas da Família trouxeram expansão para a Atenção Primária no município, porém recebem críticas da população. Atualmente, cerca de 70% dos cariocas têm acesso a esse serviço que, de acordo com especialistas, é fundamental para promoção da saúde, da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças.

No debate estarão presentes os médicos Marcio Meirelles e Luiz Roberto Londres, Diretores do Observatório da Saúde; além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, como a coordenação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O debate é aberto a população, porém terá como público principal: gestores da saúde pública no Rio, representantes de Organizações Sociais (OS´s) que atuam na Atenção Primária e estudantes universitários da área de saúde.

– Os profissionais em geral costumam ficar muito limitados a um conhecimento específico e isso acaba nos impedindo de pensar, refletir sobre nosso trabalho. O comportamento profissional não pode ser apenas um reflexo, tem que ser uma reflexão. É o que buscamos fazer, primeiro com o Movimento Participação Médica, e, agora mais ainda, com o Observatório — afirma o cirurgião vascular Márcio Meirelles, um dos fundadores da ONG Observatório da Saúde.

SERVIÇO

Audiência Pública sobre o papel das Clínicas de Família

Terça, 24 de abril, a partir das 09:30h, na Câmara Municipal do Rio – Palácio Pedro Ernesto – Praça Floriano, s/n – Centro.

Aberto ao público

