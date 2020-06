Clube apoiado pela LeoVegas, Guarani elabora protocolo de saúde e se prepara para volta do futebol

A última vez que o Guarani, equipe de futebol patrocinado pela empresa de apostas esportivas LeoVegas, entrou em campo foi no dia 16 de março diante da Ponte Preta, em confronto da 10ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória por 3 a 2, em casa, foi a última partida disputada no Campeonato Paulista paralisado em função da pandemia do novo coronavírus.

Três meses de depois, o Bugre começa a projetar um plano de ação para a retomada das atividades presenciais de maneira segura, sadia e de acordo com as exigências das autoridades de saúde. Por isso, o clube já conta com um protocolo de retorno desenvolvido pelo seu departamento médico.

Além disso, o Guarani também já realizou uma etapa fundamental para o retorno dos treinos: a testagem de profissionais do elenco, comissão técnica e demais funcionários. No Centro de Treinamento, aproximadamente 60 amostras foram colhidas para os devidos testes.

Vale salientar que todo o processo foi efetuado de modo organizado, com as pessoas dentro de seus próprios veículos. Além dos testes, os jogadores e os integrantes da comissão técnica receberam um kit treino, envolvendo, uniforme, squeeze, toalha e chuteiras. Os itens serão usados diariamente e higienizados de maneira individual.

No momento, os clubes paulistas estão discutindo uma data para que todos possam voltar a treinar no mesmo momento, evitando que equipes sejam privilegiadas com mais tempo de preparação física após esse longo período de inatividade. De qualquer maneira, a Federação Paulista e todos os times concordam que o campeonato deve ser finalizado dentro de campo.

Até a 10ª rodada da primeira fase do Estadual, o Guarani somou 16 pontos contabilizados em uma campanha com 4 vitórias, 4 empates, 2 vitórias e 53,3% do aproveitamento. O Bugre está na vice-liderança do Grupo D, a frente de Corinthians e Ferroviária e somente um ponto atrás do líder Bragantino.

Ou seja, Guarani está muito próximo de assegurar a sua classificação para a segunda fase do Paulista. Assim, o clube tende a garantir mais exposição para os seus parceiros, como a LeoVegas. Conforme reportagem do iGaming Brazil, “Guarani Fecha Patrocínio com a LeoVegas”, a marca da empresa da área de apostas ocupa a barra frontal da camisa e aparece no backdrop de entrevistas. Na volta do futebol, o Bugre vai encarar o Botafogo-SP.