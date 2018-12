Clube da LIGHT apresenta Banda CHEIRO de ROCK

Domingo, 23 de dezembro, o Clube da Light, no Grajaú, encerra o ano de 2018 com muito Rock´n Roll. A banda CHEIRO DE ROCK vai apresentar clássicos de Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, Raul Seixas, Deep Purple, Queen, sucessos do Pop Nacional, Jovem Guarda e mais, numa apresentação especial.

Em seus shows o grupo percebe uma série de emoções, desde alegria, nostalgia e euforia levantando o público, o que, segundo o cantor e guitarrista do CHEIRO DE ROCK deve-se a identificação e a lembrança de momentos que as pessoas viveram.

– As músicas que tocamos fazem parte da história de vida de várias gerações. Sempre há alguém que nos diz que se identificou com uma canção porque viveu algo marcante naquela época – lembra Marco Branco

O quiosque ao lado do parque aquático do clube vira uma pista de dança, com todos se divertindo, na Associação Atlética Light, que fica na Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú e tem estacionamento.

Banda CHEIRO DE ROCK – Domingo, 23 de dezembro, a partir das 17h – Clube da LIGHT – Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú – Tel: 2577- 4434 / 99341-5914 – Ingresso: R$ 10,00 / Sócios: grátis