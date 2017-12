Clube da LIGHT promove Reveillon 2018 com grupo Arruda, Cordão da Bola preta e mais

A Associação Atlética Light, no Grajaú, promove seu Reveillon com várias atrações, em extensa área verde e com segurança. A partir das 20h o cantor Renato Rey e banda tocam sucessos dos anos 80 e 90. Já o DJ Werner vai animar a pista com todos os ritmos, de MPB a Dance. Como grande atração o grupo Arruda comanda a roda de samba e o Cordão da Bola Preta vai promover um grande clima carnaval no Clube da Light

O ingresso dá direito aos shows open bar e open food. Ceia, Mesas De Frios, Frios, Frutas, salgados. Bebidas: Cerveja, Drinks, Refrigerantes, Suco, Água, Caipirinha, Caipivodkas.

SERVIÇO

REVEILLON 2018 – Sábado, 31/12, 20h às 2h. Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú. Tel: 2577-4434 / Informações whatsapp (21) 97045-2478 Junior

Ingresso no 1º lote: R$250,00. Menores 12 a 15 Anos pagam Meia entrada / Menores: até 12 Anos. Isento

Ambientes coberto e ao Ar Livre / Estacionamento No Local (Pago). Reservas. Secretaria Do Clube Horário Comercial