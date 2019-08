CNIEL e Zona Sul realizam o 2º Festival de Queijos e Manteigas autenticamente franceses

Será um pedaço da França na FlagShip Zona Sul Santa Mônica

O queijo francês é um dos produtos europeus mais consumidos por aqui. Não é à toa que o Grupo Zona Sul foi o pioneiro na gourmetização do setor e possui em suas gôndolas 15 manteigas e 40 variedades de queijos franceses disponíveis para os clientes. A CNIEL – Centro Nacional Interprofissional da Economia de Laticínios -, associação francesa responsável por agregar produtores, fábricas e escolas da categoria desde 1973 – sediada em , escolheu a rede , por ser o maior consumidor desses produtos no Rio, para sediar o 2º Festival de Queijos e Manteigas Franceses no dia 13 de agosto, que contará com a presença do executivo Charles Duque – diretor da CNIEL para as Américas.

A grande novidade dessa edição é a importação dos produtos DOP (Denominação de Origem Protegida), que possuem apelação de origem controlada e seguem o movimento mundial de valorização do consumo local, serão cerca de 20 deles no evento, entre queijos e manteigas, como o brie, roquefort, mimolette e pont l’eveque. Os queijo e manteigas franceses serão harmonizados com vinhos, tudo escolhido pelo time de experts da marca André Guedes, referência na escolha de queijos e frios e Dionísio Chaves, especialista em vinhos. Domique Guerin será o responsável por assinar os doces da noite, todos feitos a base de manteiga francesa.

Além da gastronomia, a experiência vai reunir o que há de melhor quando o assunto é França: música, ambientação e os uniformes dos funcionários irão remeter ao país europeu dando uma bossa especial ao evento, que ainda conta com aula show do head chef do Le Cordon Bleu – João Paulo Frankenfeld e abertura com a crítica/escritora de gastronomia Luciana Fróes.

Serviço

2° Festival de Queijos e Manteigas da França

13 de agosto, às 19h

Zona Sul Santa Mônica – Av. das Américas, 8.888 – Barra da Tijuca