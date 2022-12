Colônia de Férias do Mackenzie oferece atividades para crianças no ginásio, campo e piscinas

Unindo as brincadeiras tradicionais, com esportes, dança e música a Colônia do Férias do Sport Club Mackenzie, está com inscrições abertas, com início a partir de 09 de janeiro. Especializado em atividades educacionais e lúdicas para as crianças o professor de educação física, Guto Adyala, comanda a colônia e diz buscar transmitir mensagens positivas sobre amizade, respeito ao meio ambiente, alimentação e mais, porém ele destaca, “nada chato, sempre muito divertido”.

– As Crianças curtem tudo, mas os jogos e a musicalização tem sido um sucesso. Porque utilizo personagens do folclore e os animais que eles se identificam. Meninas e meninos participam, cantam as músicas, dançam e pedem mais. No final é uma grande “bagunça organizada”, com muita felicidade – conta o Mestre Guto Adyala

Pelo sexto ano seguido promovendo a Colônia de Férias, Guto Adyala junto com a Professora Beta, afirma que há muita responsabilidade com as crianças, “principalmente com a segurança e com o psicológico, procurando tratar cada aluno exclusivamente com atenção e carinho. Ele destaca a estrutura do Mackenzie e ressalta que seus colaboradores não atuam apenas brincando ou disciplinando.

. Nossos professores e instrutores agem como amigos, porém exigindo respeito e disciplina. Sem esquecer o enorme espaço do Mackenzie com parque aquático, ginásio, campo de futebol e a segurança de um verdadeiro Polo de lazer, esportes e cultura” – enfatiza o Mestre.

COLÔNIA DE FÉRIAS DO MACKENZIE – DE 09 a 27 de janeiro – De 13h às 17h – De 04 a 14 anos – Inscrições na secretaria do clube – Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier – Informações: whatsapp 97931-5462 / 2269 0082