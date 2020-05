Com 10 restaurantes no Rio, Restaurant Week lança ação Delivery Solidário durante a pandemia do novo coronavírus

Para ajudar diversas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social em meio à pandemia do novo coronavírus, a Rio Restaurant Week está com o projeto Delivery Solidário, que acontece até o dia 7 de junho, com 10 restaurantes participantes, entre eles: Pato com Laranja, em Ipanema, Julieta de Serpa, no Flamengo, La Carioca Cevicheria, em Ipanema e Jardim Botânico e Massa, no Leblon. Nesta edição, os clientes que adquirem o menu RW, que contempla entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 53,90, também geram uma marmita para doação aos mais vulneráveis. Os próprios estabelecimentos são os responsáveis por prepararem as refeições para distribuição.

É possível conferir todos os restaurantes participantes no site restaurantweek.com.br, que também disponibiliza os menus do evento e informações de como realizar os pedidos. O menu RW também está disponível em outros apps de entregas de comidas (como Ifood, Rappi e Uber Eats, de acordo com a funcionalidade de cada restaurante). Os clientes também podem optar pela retirada de seus pedidos nos estabelecimentos.

Exemplos de menus:

Pato com Laranja

Entrada:

Mini Caeser ou creme de ervilha com hortelã.

Principal:

Gnocchi de baroa com molho panna e sálvia ou tilápia em crosta de quinoa, molho antibiose e purê de banana da terra.

Sobremesa:

Pudim de tapioca com banana caramelada ou torta de limão com calda de frutas vermelhas.

Julieta de Serpa

Entrada:

Quiche Lorraine e mix de folhas ou salada caprese.

Principal:

Picadinho de mignon, arroz, farofa crocante, ovo poché e banana frita ou

Sobrecoxa de frango, purê de maçã com batata, cebola caramelizada e molho de mel de tomilho ou penne ao molho pomodoro.

Sobremesa:

Pudim de leite com calda de caramelo ou bolo de cenoura com ganache de chocolate e calda de brigadeiro.

La Carioca Cevicheria:

Entrada:

Ceviche classico ou ceviche de coco.

Principal:

Quinoto Vegetariano ou Tataki de Atum e Quinoto Rosa.

Sobremesa:

Brigadeiro picante.

Massa

Entrada

Creme de abóbora com gengibre e crocante de grana padano.

Principal

Nhoque de batata com ragu de linguiça, erva doce, mascarpone e ervas fritas ou paillard de mignon com fettucine ao molho Alfredo.

Sobremesa

Pavê de leite com cacau em pó.

Serviço Restaurant Week Delivery Solidário:

Até o dia 7 de junho.

Valor: R$ 53,90.

Lista de restaurantes participantes:

Amendola Bistrô – Copacabana

Ginger Mamut – Copacabana

Julieta de Serpa – Flamengo

La Carioca Cevicheria – Ipanema

La Carioca Cevicheria – Jardim Botânico

Mensateria – Barra da Tijuca

Pato Com Laranja – Ipanema

Rubaiyat – Jardim Botânico

Urukum – Lagoa

Massa – Leblon