Com Daft Hill, bloco de música eletrônica da Praia do Recreio está de volta ao Carnaval carioca

Depois de três anos, o primeiro e único bloco de música eletrônica do Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, está de volta. Dos mesmos sócios do 10 e Meio Beach Club, o chamado Bloco 10 e Music vai rolar no próximo dia 18, com o brasiliense Daft Hill como headliner e grandes atrações da cena local.

A partir das 15h do sábado de Carnaval, o trio elétrico partirá do Posto 10, na Orla do Recreio, em direção ao Posto 9. Além de Hill, foram escalados 12 top DJs da cidade, divididos em seis duplas de back to back: Sacarlatelli B2B Andrew Gracie, Lowderz B2B The Pups, Vektor B2B Nash, Koltens B2B Beys, Sam Ferry B2B Marlon Fraga e Reeis B2B Renato Almeida.

Em cima do veículo, haverá espaço open bar para 140 pessoas. A grande maioria do público, no entanto, ficará ao redor do trio. Os organizadores esperam reunir mais de 20 mil foliões, quatro vezes mais em relação à primeira e até então única edição, em 2020 — apesar da pandemia, o beach club cresceu bastante nos últimos três anos.

“A orla do Rio tem 306 quiosques, e todos tocavam pagode e vendiam peixe. A gente entrou com a proposta de fazer churrasco e tocar música eletrônica”, conta Bruno Reis Fernandes, que há nove anos fundou o 10 e Meio ao lado do irmão Márcio Reis Fernandes e de Henrique Moreira.

“Sempre gostamos de Carnaval, mas tínhamos muita dificuldade de levar a música eletrônica pro Carnaval do bairro, porque tinha muito preconceito. Mas deu certo! A gente montou o trio e conseguimos a licença da prefeitura, com muito sacrifício. Nos credenciamos a uma liga de blocos da cidade e, em 2019, conseguimos fazer a inscrição. No ano seguinte, fizemos o primeiro desfile. Foi uma loucura, teve mais de cinco mil pessoas e superou demais as expectativas, apesar da tempestade que caiu no dia”, relata.

Bruno também faz questão de destacar o compromisso com a preservação ambiental.

“Justamente por se tratar de um bloco na orla, temos muita preocupação com o meio-ambiente. Teremos coleta de lixo própria e estamos fazendo todos os esforços para conscientizar o público a não depredar o bairro e nem a praia, e a não sobrecarregar os garis”, complementa.

Serviço:

Bloco 10 e Music

Local: Do Posto 10 ao Posto 9, na Praia do Recreio – Recreio dos Bandeirantes, RJ

Atrações: Daft Hill, Sacarlatelli B2B Andrew Gracie, Lowderz B2B The Pups, Vektor B2B Nash, Koltens B2B Beys, Sam Ferry B2B Marlon Fraga e Reeis B2B Renato Almeida

Data: 18/02 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Ingressos: vendas através do WhatsApp (21) 98176-8601