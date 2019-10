Com o lançamento de “Everyday”, Lunna Caiado apresenta sua nova composição

Crédito: Reprodução Facebook

Cantora divulga música em show com tributo a Roberto Carlos no Centro Artur da Távola

Continuando o ritmo intenso de shows e composições, a cantora Lunna Caiado apresenta ao público sua mais nova composição, “Everyday”, nos estúdios da Warner Chappell Music. A canção é mais uma letra inédita que é lançada em 2019. Feita em parceria com Lanna Rodrigues e Lenna Pablo, ela será apresentada ao público em um tributo a Roberto Carlos que vai acontecer na quarta (23), às 16 horas, no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

O show dedicado ao rei é mais uma apresentação que a cantora faz ao ídolo. Além de admirá-lo, Lunna guarda algumas curiosidades e semelhanças em relação a ele. Assim como Roberto, ela nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Além disso, também teve como professora de piano a musicista Helena Gonçalves Mignone, justamente a mesma professora de música de Roberto Carlos. Ela conta o que o público vai presenciar no Artur da Távola.

“Tenho certeza que o público vai gostar muito das músicas que serão tocadas, pois vou dar um toque especial. Não há como não gostar das músicas românticas que o Roberto compôs. E quem assistir vai curtir os arranjos diferenciados que serão apresentados lá, mas sem tirar a essência e o romantismo característico das canções de Roberto Carlos”, conta Lunna.

Música surgiu durante conversa com amigas

Já sobre “Everyday”, Lunna fala que a canção surgiu em um dia que estava em casa, acompanhada de Lenna e Lanna. Durante o bate-papo, a irmã de Lanna começou a desabafar sobre um namoro que terminou de forma dolorosa. Daí, na mesma hora, Lunna falou que “deveria fazer uma música a respeito”. E o que era para ser uma brincadeira, em questão de minutos transformou-se numa música inédita.

“Um dia eu estava em casa, com a Lenna e a Lanna, durante um ensaio de um grupo que nós formávamos, o ‘L Trio’. Daí durante um momento da nossa conversa, chegou a irmã da Lanna Rodrigues chorando pelo fim de um namoro e, ao mesmo tempo, com muita raiva do ex. A gente estava consolando e, de repente. a Lanna, Lenna e eu falamos de brincadeira: ‘Ah, então vamos escrever uma música sobre isso’. Daí todos nós começamos a bolar a letra e a melodia na hora e quando menos esperamos já tínhamos feito uma canção nova. No final, ela até já tinha se esquecido do namorado”, diverte-se Lunna.

Serviço

Show “Tributo a Roberto Carlos” com Lunna Caiado

Data: 23/10/2019 (quarta-feira)

Horário: 16 horas

Local: Centro da Música Carioca Ártur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca

Ingresso: R$ 30

Telefone: 3238-3880/3881