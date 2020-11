Com quase um milhão de votos Paes vai ao 2º turno com Crivella e apoio do Capitão derruba candidatos

Com 974,8 mil votos EDUARDO PAES ficou em primeiro lugar nas Eleições 2020 do Rio de Janeiro e vai para o segundo turno com Marcelo CRIVELLA que obteve 576,8 mil votos. Destacando sempre o que fez de positivo pelo Rio de Janeiro em suas duas gestões como prefeit, Paes afirma que a gestão do atual prefeito é caótica. Ele disse “Quero ser prefeito para fazer o Rio vai voltar a dar certo”. Crivella se defende destacando que pegou a Prefeitura com dívidas, afirmação rebatida pelo MPRJ que aprovou as contas de Paes e afirma que teve que gerir problemas. Para a população pouco importa, pois, não consegue atendimento nos órgãos de saúde, não tem transporte, os poucos ônibus superlotam ou estão em péssimo estado e o Rio é um dos municípios com maior índice de desemprego, Com quase 70% de rejeição e cerca de quatrocentos mil votos a menos que PAES, parece que o povo do Rio está meio “chateado’ com o Bispo Crivella.

O voto é obrigatório mas proteger-se do Coronavírus parece que não

Multiplicaram-se os comentários de eleitores que ao chegar em locais de votação não tiveram a temperatura medida, não foi oferecido álcool gel e muito menos orientados a manter distância ou a usar máscara de proteção. O questionamento geral é “acabou a pandemia?” Claro que a questão pode ser encarada como pessoal, mas cadê a fiscalização? E a preocupação com a população? E os protocolos rígidos que o TSE e os TRE´s divulgaram? Mas nos supermercados e comércio em geral é obrigatório! Porém quando se fala em órgãos públicos e há interesses políticos em jogo parece que o comentário daquela personagem do programa de humor nunca esteve tão atual “O POVO É SÓ UM DETALHE…”

Bolsonaro declara votos e a maioria de seus candidatos cai…

Parece que o Capitão anda de bola baixa. Bolsonaro declarou seu apoio político a treze candidatos a prefeito, porém apenas quatro tiveram resultado positivo. Mão Santa (DEM), candidato à reeleição em Parnaíba (PI), e Gustavo Nunes (PSL), em Ipatinga (MG), se elegeram. Marcelo Crivella atual prefeito do Rio foi para o segundo turno. Em Fortaleza (CE), candidato capitão Wagner (PROS), foi para o segundo turno com Sarto do (PDT). Além da enorme rejeição que esse cenário demonstra o curioso foi que o presidente apagou uma publicação em sua página no facebook em que pedia votos para os candidatos, no domingo 15, logo após a divulgação da boca de urna. Parece que Jair se arrependeu. Para quem acha que muitos brasileiros são‘maricas’ ele deve ter achado que seus candidatos deram ‘mole”. Ou será que foi porque ele apoiou “13” candidatos….xiiii….

Quem tem milhares de votos dos padrinhos tem tudo

Alguns creditam a ida do Bispo Crivella ao segundo turno devido o voto “neo pentecostal”, ou seja, muitos da religião que o seguem foram fiéis. Outros já tem uma nação que aparenta ter escolhido totalmente pela paixão e pelos atuais resultados do Flamengo do que por convicção política. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que já foi secretário de esportes do Rio em 2015, inicialmente evitou ao máximo usar sua imagem junto ao Flamengo. Mas conseguir 40.938 votos, sendo um dos vereadores mais votados do Rio, dividido entre a campanha e gerir o futebol do maior time do Brasil no momento? Evidente que tem a ver com Nação Rubro-Negra. Quem acha que não pergunte ao Coelhinho da Páscoa, ao Papai Noel, ao Saci Pererê…..