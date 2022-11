Com show de Germán Cano, Fluminense vence o São Paulo de virada no Maracanã

No Maracanã, o Fluminense venceu o São Paulo de virada. Luciano abriu o placar com um golaço do Luciano, ex-jogador do Flu, no primeiro tempo. A reação do Tricolor das Laranjeiras veio com um hat-trick do Germán Cano, marcado em um espaço de 13 minutos. Fez um gol com a perna direita, outro com a esquerda e o último de cabeça. Rafinha, campeão em 2019 pelo Flamengo, foi expulso no final da partida.

Estatísticas de Fluminense x São Paulo:

Posse de bola: 65% x 35%

Chutes: 18 x 8

Chutes ao gol: 8 x 4

Escanteios: 8 x 3

O argentino que veste a camisa 14 chegou à marca de 42 gols marcados em 68 jogos em 2022. É jogador que mais balançou as redes no Brasil no ano. É o artilheiro do Brasileirão, e foi da Copa do Brasil, onde chegou às semifinais. Ele não está sequer na pré-lista de 55 jogadores feita pelo técnico Lionel Scaloni para Copa do Mundo do Catar, daqui a 15 dias.

Com esse resultado, o Fluzão chega aos 64 pontos somados na competição. No dia 9/11, voltará aos gramados do Maracanã para enfrentar o Goiás, em boa fase com o centroavante Pedro Raul e o técnico Jair Ventura.