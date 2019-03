Combo de aperitivo une linguiça de cordeiro e queijo de ovelha

O Empório da Ovelha, em Icaraí, está com um lançamento para lá de delicioso!

É um combo de aperitivo de linguiça de cordeiro com queijo pecorino de ovelha (que é zero lactose). É aquela combinação perfeita para quem quer manter a forma mas beliscar um petisco da alta gastronomia. O combo custa R$ 49,90.

Para harmonizar a explosão gastronômica a casa lançou uma promoção do chope artesanal, da Cervejaria Capinzal, de São Lourenço (Minas Gerais). O geladinho, de segunda a quinta-feira, das 17h30min às 20h30min, sai de R$ 8,90 por R$ 6,90.

A loja é especializada em produtos naturais de ovelha e cordeiro e em alimentos balanceados, e a tábua de queijos foi desenvolvida com os quatro tipos zero lactose. A ideia é proporcionar uma ótima opção em gastronomia e bem-estar já que todos os produtos são fabricados na Fazenda Cabanha Vida da própria marca, no Sul do estado de Minas Gerais, na região da Serra da Mantiqueira.

A loja fica na Rua Álvares de Azevedo, 108 Loja 102 em Icaraí. O horário de funcionamento é: segunda-feira das 17h às 23h, terça das 14h às 23h; quarta a domingo das 10h às 23h. Mais informações pelo telefone (21) 3619-0449.