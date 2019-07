COMIC FUN promete virar a sensação carioca

Grandes talentos convidados autografando, palestras, avaliações gratuitas de suas Hq’s e mais!

A COMIC FUN é um evento aberto à todo e qualquer público e promete virar a sensação carioca nesta modalidade

O evento que começou com a proposta de uma mostra, hoje conta com cerca de 15 expositores/ vendedores de HQs e Action Figures e uma exposição dos 80 anos da Marvel na linha do tempo traçada pelo colecionador Luciano Lino.

Os detalhes do evento foram pensados com muita atenção através dos olhos de Luciano Lino e André Luiz Garcia Aurnheimer, dois amigos apaixonados por quadrinhos. Além dos expositores, convidados e palestrantes, terá um espaço para a avaliação dos Gibis das pessoas que levarem o material até o local…

O “plus” do evento, que por si só já promete, fica por conta da solidariedade do público. O evento estará recebendo a doação de Gibis para serem entregues à uma ONG.

PALESTRANTES:

Ota Assunção – que foi editor da Mad, Spektro e outras e que levará a Garota Bipolar, O relatório Ota e mais obras de sua autoria para o evento;

Guilherme Souza – vencedor do troféu HQMIX como autor de A última bailarina contra-ataca;

Luciano Cunha – responsável pelo Doutrinador, o quadrinho que foi parar nas telas de cinema e vai virar série.

Crianças até 12 anos não pagam! Adultos levando 1 gibi para doação terão direito a meia entrada!



Data do Evento: dia 07 de julho de 2019, das 9h às 18h,

Local: Associação Brasileira de Arte Fotográfica, em Botafogo,

Rua Assis Bueno, nº 30, .

Convites comprados com antecedência através do site: https://www.sympla.com.br/comic-fun__558988 sairão pelo valor de R$ 10,00. Convites comprados –

Convites comprados na bilheteria, custarão R$ 20,00.