Como Cuidar Bem do Seu Cachorro

O cachorro só é o melhor amigo do homem quando recebe os devidos cuidados. Esses animais precisam de tempo, paciência e amor. Cuide bem das necessidades básicas do pet, dando a ele ração, água e um lugar confortável para descansar. Depois, passe a pensar em formas de adestramento e comece a ensinar alguns comandos básicos ao cão. Por fim, dedique um tempo para se divertir com ele. Se fizer essas coisas, o bicho vai dedicar todo o seu amor e afeto a você.

PARTE 1

Suprindo as necessidades básicas do cachorro

Dê ração e água fresca ao cachorro. Separe um lugar confortável para o cachorro dormir e descansar. Ajude o cachorro a se exercitar todos os dias. Leve o cachorro ao veterinário regularmente. Proteja o cachorro do perigo.

PARTE 2

Adestrando o cachorro

Ensine o cachorro a fazer as necessidades nos lugares certos. Ensine o cachorro a brincar sem morder. Ensine comandos básicos ao cachorro. Ensine alguns truques ao cachorro.

PARTE 3

Cultivando uma relação saudável e amorosa com o cachorro

Seja bondoso com o cão. Não castigue o cachorro. Leve o cachorro a lugares divertidos. Socialize o cachorro com outros.

