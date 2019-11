Saiba como é feito um implante dentário e o porquê ele é fundamental para recuperar o sorriso e a autoestima



O sorriso pode ajudar a abrir portas no relacionamento entre as pessoas. Um sorriso bonito significa abertura, simpatia, segurança e saúde. Portanto, a falta de dentes na boca pode passar aos outros uma imagem de relaxamento, antipatia e baixa autoestima. Quem revela isso é a cirurgiã-dentista Dra Hanna Rodrigues Costa Mendes, da Oral 360.



A falta de dentes muda a forma como nos relacionamos com os outros e quanto estamos abertos aos relacionamentos. Muitas das vezes, a falta dos dentes nos torna tímidos, com dificuldade para nos relacionarmos com outras pessoas, e nos impede de viver um amor. Até na busca por um emprego, portas poderão ser fechadas, pois a falta de dentes é vista como relaxamento por quem contrata.



O que está esperando? Marque logo sua consulta com seu dentista de confiança e tenha novamente sua autoestima de volta. Tire abaixo todas as suas dúvidas sobre implante dentário.



PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE IMPLANTE DENTÁRIO:



O que são implantes dentários?

São próteses fixas intraóssea.

Como funcionam os implantes dentários?

Os mesmos funcionam através de um mecanismos de titânio (parafuso/implante), que de forma mecânica/cirúrgica entra em contato com a superfície óssea. Através disso, ocorre a osseointegração e fixação do mesmo.

Como é feito um implante dentário?

Através de uma incisão simples na mucosa do paciente, conseguimos através do material adequado, inserir o parafuso/implante de titânio no osso.



Implante Dentário dói ?

Como qualquer outro procedimento cirúrgico, ele leva ao um certo incomodo sim, mas nada que impeça o paciente de realizar.



Quanto tempo dura um pino no dente?

De 5 a 10 anos



Quanto tempo depois do implante pode colocar o dente?

Normalmente de 4 a 6 meses, mas cada indivíduo responde de uma determinada maneira.

Qual é o tempo de recuperação de um implante dentário?

Em geral, de 4 a 6 meses, mas lembrando sempre que cada indivíduo tem sua própria resposta óssea.



Existe alguma contra indicação? Quais?

Paciente com diabetes não controlada, passando por tratamentos severos que mexem com o sistema imunológico (quimioterapia/radioterapia).



Qualquer um pode fazer implante ?

Desde que o estado de saúde do paciente esteja de maneira favorável, sim.



O Implante Dentário pode dar rejeição ?

Por ser um material de alto nível de compatibilidade o implante não dá rejeição, porém pode ocorrer a falta de formação óssea ao redor do mesmo, levando sim, à perda do implante.



Quanto tempo demora o procedimento?

Cada caso é um caso, mas em média 40min



Qual a duração de um implante dentário?

O implante em si pode durar a vida toda, desde que exista a higienização correta. Mas, a coroa (parte externa do implante) deve ser trocada de 10/10 anos em média.



Qual a diferença entre implante e prótese dentária?

O implante hoje é visto como o nível máximo em reabilitação oral para pacientes com ausência dentária, devido ao mesmo ser fixado intraósseo, diferente das próteses removíveis.



Quais são os cuidados pós-operatórios de recuperação após um implante dentário?

Tomar a medicação prescrita pelo cirurgião dentista de forma correta, evitar exercícios e esforço físico por pelo menos 5 dias e fazer a higienização corretamente.



www.oral360.com.br

Instagram: @oral360.tijuca