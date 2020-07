Costumamos dizer que não temos tempo, certo?

Muitos afazeres, trabalhos, filhos, casa, enfim, não temos tempo.

Derrepente, tudo muda. Passamos a ter tempo, e não sabemos o que fazer com ele.

Diante deste fato, podemos aproveitar (ou devemos) a oportunidade de olhar para dentro de nós e se perguntar, o que estou fazendo exatamente de útil para mim, com este novo tempo que descobri?

Felizmente, a maturidade nos dá força, clareza e coerência nas nossas ações atuais.

Gostar da nossa companhia, aproveitar nossa casa, lembrar de alguns amores que, mesmo que não tenham vingado, nos deixaram momentos que amamos – aquela lembrança que, de repente, vem sem percebermos e nos faz sorrir do nada.

Pra isso serve o tempo… Desacelerar e aproveitar.

Quando isso não acontece, a vida toma essa decisão por nós. Aí vem as doenças, as mazelas, as amarguras e a disponibilidade sobra.

Não devemos deixar isso acontecer. A vida é uma só, vale o hoje, o aqui e o agora.

O que não fiz, não fiz. O que vou fazer, ainda vem. E o que estou fazendo, e o meu agora, meu momento, meu aqui?

Por isso devemos prestar muita atenção e não deixar que o tempo passe e a gente não veja passar. Ficamos sem história, sem referência, sem boas lembranças.

Por isso, meus queridos, vamos refletir e a escolha será sempre nossa. Não deixe o tempo passar!