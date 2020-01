Como higienizar a prótese dentária: confira dicas da Oral 360

Perfeita higienização da prótese dentária

A manutenção rigorosa de higiene oral e da sua alimentação, além das técnicas usadas pelo cirurgião dentista, estão diretamente associados ao sucesso de um implante dentário ou uma prótese removível.

“É necessário um período inicial de adaptação, para que se acostume com a mastigação da prótese antes de mastigar alimentos duros”, alerta Dra. Diana Bastos, dentista Responsável na Clínica Oral 360, na Tijuca, RJ.

É importante sempre evitar o acúmulo de restos de alimentos, além do cuidado com a mastigação logo que a prótese é colocada, para não originar placa bacteriana ao redor da prótese.

Outro cuidado importante é a escolha correta das escovas de dentes, que também ajudam na durabilidade da prótese dentária.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA

Siga as dicas para uma perfeita higienização de sua prótese dentária

É POSSÍVEL COMER NORMALMENTE COM A PRÓTESE DENTÁRIA?

Tudo depende do tipo de prótese, pois existem variações, como por exemplo, a potência mastigatória e a estabilidade da prótese. Por isso, a eficiência mastigatória vai depender de qual você utiliza. Por exemplo, uma prótese removível é menos estável do que uma fixa ou sobre implante.

EXISTEM ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS POR QUEM USA PRÓTESE DENTÁRIA?

Na fase inícial, é necessário que seja feita uma seleção do que vai comer. “É importante um período inicial de adaptação, para que o usuário se acostume com a mastigação da prótese antes de mastigar alimentos duros”.

VOCÊ SABE HIGIENIZAR SUA PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL?

Para higienizar a sua prótese dentária removível, é necessário que você a retire da boca e limpe-a na mão. Faça isso sempre após as refeições e antes de dormir, utilizando sabão neutro. Já para higienizar a gengiva e a mucosa, que dão suporte à peça, use o enxaguante bucal. Recomenda-se colocar essas próteses em uma solução com pastilhas efervescentes apropriadas, seguindo a orientação do fabricante, pelo menos duas vezes por semana.

VOCÊ SABE HIGIENIZAR SUA PRÓTESE DENTÁRIA FIXA?

Para uma perfeita higienização das próteses fixas são utilizados acessórios especiais, como por exemplo, as escovas interdentais. Por isso, não deixe de consultar-se a cada seis meses com seu dentista para manter uma boa saúde bucal.

QUANDO DEVO FAZER A MANUTENÇÃO DA MINHA PRÓTESE DENTÁRIA? DE QUANTO EM QUANTO TEMPO?

Se forem próteses fixas sobre dentes ou implantes, de 6 em 6 meses. No caso de removíveis, uma vez ao ano ou se sentir algum incômodo.

COMO SABER O MOMENTO CERTO PARA VOLTAR AO DENTISTA?

O recomendado é que você sempre visite o seu dentista de 6 em 6 meses.

QUAL ESCOVA DE DENTES INDICADA PARA QUEM TEM PRÓTESE DENTÁRIA?

Para higienizar as próteses removíveis, devemos usar escovas que possuam cerdas DURAS, pois garantem a melhor limpeza e impedem o acúmulo de resíduos alimentares.

Já para a higiene das as próteses fixas, devemos utilizar escovas interdentais e escovas de cerdas macias.

EM MÉDIA, QUANTO TEMPO DURA UMA PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL? QUANDO DEVO CONFECCIONAR OUTRA?

Normalmente, uma prótese dentária removível dura de 3 a 5 anos. O ideal é sempre ir ao seu dentista, para que ele avalie o estado em que se encontra a prótese, ou a necessidade de confecção de uma nova.

www.oral360.com.br

Siga no Instagram: @oral360.tijuca