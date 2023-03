Como jogar o blackjack online?

Blackjack ou 21 é um jogo praticado com cartas em cassinos e que pode ser jogado com 1 a 8 baralhos de 52 cartas.

O objetivo é ter mais pontos do que o seu oponente, seja a banca ou outros jogadores, mas sem ultrapassar os 21 pontos( caso em que se perde).

Ainda que a origem do blackjack seja desconhecida, existem muitos indícios de que o jogo foi citado pela primeira vez em uma das obras do autor espanhol Miguel de Cervantes.

Quais são os tipos de blackjack existentes?

A popularidade do blackjack superou as barreiras dos países e culturas, graças à tecnologia é possível encontrar o melhor lugar para se divertir online.

O cassino bumbet é um desses espaços onde os jogadores encontram diferentes propostas de jogos, inclusive o incrível Blackjack.



Existem diferentes tipos de jogos de blackjack, como o Blackjack clássico, o Blackjack europeu, o Blackjack espanhol e o Blackjack de dupla exposição, entre outros.

O Blackjack clássico é o mais comum e é jogado com um baralho de 52 cartas. Já o Blackjack europeu é jogado com dois baralhos de cartas e com regras um pouco diferentes.

No Blackjack espanhol, o baralho inclui um número maior de cartas, incluindo algumas cartas que valem 10 pontos, o que aumenta a chance de conseguir um Blackjack.

Por fim, o Blackjack de dupla exposição é jogado com duas mãos de cartas, com ambas as cartas do dealer sendo reveladas desde o início do jogo.



Regras do blackjack

Para quem tem vontade de aprofundar o seu conhecimento sobre este jogo de cartas ou até mesmo quem nunca jogou, pode se familiarizar com as regras e aproveitar as versões de teste do jogo.

Uma das informações mais importantes que o jogador deve considerar durante a partida é o objetivo do jogo, que é alcançar uma pontuação mais próxima de 21 pontos se possível com as duas primeiras cartas recebidas.

O segundo aspecto fundamental para ter um maior aproveitamento do jogo é saber o valor das cartas, o Ás tem um valor que varia entre 1 ou 11 pontos.

Na sequência aparecem as cartas J, Q e K ( Valete, Rainha e Rei) que valem 10 pontos e as demais cartas apresentam os valores iguais ao mostrado na carta.

Cada versão do blackjack pode apresentar regras com detalhes um pouco diferentes, mas ainda assim o modo de jogo quase sempre é o mesmo.

Após escolher o tipo de jogo da sua preferência, o jogador deve definir um valor de aposta e receber as primeiras cartas do dealer, segundo a mão que o jogador tenha será necessário pedir novas cartas para se aproximar da meta do jogo.

As movimentações ao longo do jogo incluem passar a sua vez no jogo, desistir do jogo, manter a aposta, dobrar sua aposta e divertir as duas primeiras cartas recebidas se elas tiverem o mesmo valor.

Em suma, o Blackjack é um jogo de cartas clássico sumamente popular que se adaptou aos tempos atuais.